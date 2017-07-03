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15:38 03.07.2017

Луценко: Регламентный комитет Рады вернул представление на Дейдея в Генпрокуратуру умышленно, чтобы не выносить его на голосование

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что регламентный комитет Верховной Рады умышленно принял решение направить представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Украины Дейдея в Генпрокуратуру, чтобы оно не было рассмотрено в сессионном зале парламента.

"Обращаю ваше внимание. Комитет не отклонил наши представления, не поддержал наши представления, потому что и негативное, и позитивное решение означало бы отправку (представления – ИФ) в зал Верховной Рады. Что сделал комитет? Комитет отправило материалы назад, чтобы не допустить рассмотрения этого вопроса в сессионном зале Верховной Рады", заявил генпрокурор журналистам, комментируя решение парламентского комитета.

При этом Ю.Луценко выразил мнение, что это решение было заранее подготовлено и является "позорным прикрытием своего коллеги".

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Интерфакс-Украина
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