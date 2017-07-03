Регламентный комитет Рады счел необоснованным представление генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея

Комитета Верховной Рады по вопросам регламента в понедельник признал необоснованным и немотивированным представление генерального прокуратора Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея.

"Представление… является недостаточным, необоснованным, немотивированным и не содержит конкретных фактов. Выводы следствия обосновываются на допущениях, а законность получения доказательств является сомнительной, что не может подтверждать факт совершения Дейдеем уголовного правонарушения ", - сказал руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента Павел Пинзеник на заседании комитета в понедельник.

Он отмети, что это решение комитета будет передано спикеру Верховной Рады, как предусматривает регламент.

Сам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе заседания комитета, излагая суть дела по народному депутату Е.Дейдею, заявил: "Следствие считает, что все законные источники поступления четы Дейдея составляют 1 млн 440 тыс 705 грн. Однако стоимость приобретенного имущества установлено в 6 млн 393 тыс 993 грн".

Генпрокурор отметил, что супруга парламентария по инвестиционному договору приобрела квартиру, стоимость которой составляет более 2,8 млн грн. Кроме того, супруги приобрели два автомобиля, стоимость каждого из которых превышает 1,5 млн грн.

По словам Ю.Луценко, в своей декларации Е.Дейдей указал, что его супруга получила займ на 3,5 млн грн от гражданина Игоря Линчевского, который проживает в г.Днепр.

Генпрокурор отметил, что фиктивный характер займа подтверждают материалы оперативно-розыскных действий и протокол допроса самого И.Линчевского, в котором "подтверждаются факт привлечения последнего для сокрытия источников происхождения денег".

Ю.Луценко сообщил, что для окончательного подтверждения установленных следствием фактов нужно дополнительное следственное действие и разрешение Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности народного депутата.

"Версия следствия заключается в том, что договор (о займе – ИФ) только прикрывал незаконные источники дохода семьи Дейдея и никакой передачи Линчевским средств в руки кому-либо из членов семьи не было", - сказал генпрокурор.

В свою очередь, Е.Дейдей отвергает инкриминируемые ему действия.

Впоследствии на заседание комитета пришел И.Линчевский и сообщил, что действительно одолжил деньги Е.Дейдею для его жены. По его словам, изначально был устный договор займа, он несколько раз привозил деньги в Киев, а впоследствии "оформил договор".

На вопрос руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, который также находился на заседании комитета, о том, может ли И.Линчевский дать показания на полиграфе, тот ответил утвердительно.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", присутствующим на заседании комитета в качестве аргумента о необходимости снятия неприкосновенности с Е.Дейдея представители прокуратуры продемонстрировали аудиозаписи телефонных разговоров якобы народного депутата Е.Дейдея, полученные в результате прослушивания третьих лиц без предоставления соответствующего разрешения парламента.

На стенограмма разговоров между И.Линчевским и самим Е.Дейдеем, в частности, относительно допроса в НАБУ, куда вызывали И.Линчевского.

По мнению генпрокурора, эти записи доказывают фиктивность займа.

Сам нардеп Е.Дейдей выразил сомнения в подлинности данной аудиозаписи, а его адвокат высказался за проведение экспертизы.

В свою очередь руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента Павел Пинзеник выразил сомнение в том, могут ли записи телефонных разговоров народных депутатов, сделанных без согласия парламента, быть доказательствами в уголовных производствах.

"Я понимаю, что есть такая правовая позиция, что прослушивается третье лицо, а народный депутат туда попадает. Возникает вопрос: может ли использоваться в качестве доказательства такая запись разговора с народным депутатом Украины. Если она не может быть использована в качестве доказательства, для чего нам тогда ее демонстрируют", - сказал он на заседании комитета.

П.Пинзеник отметил, что "прослушка" народного депутата возможна, если есть согласие Верховной Рады на привлечение его к уголовной ответственности.

Однако Ю.Луценко отметил: "Аудио получено в законном порядке в отношении гражданина Линчевского, на которое... автоматически попадает и эта запись (разговора с нардепом - ИФ)".