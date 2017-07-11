Политика

16:25 11.07.2017

Рада приступила к рассмотрению представления генпрокурора на депутата Дейдея

Верховная Рада приступила к рассмотрению представления генерального прокурора Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракция "Народный фронт" Евгения Дейдея.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгении Дейдее, Максиме Полякове (оба - фракция "Народный фронт") и Бориславе Розенблате (фракция "Блок Петра Порошенко").

Также регламентный комитет Верховной Рады в среду, 12 июля, планирует рассмотреть представления генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного Михаила Добкина.

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Интерфакс-Украина
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