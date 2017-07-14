События

23:14 14.07.2017

Факт ранения нардепа Дейдея предварительно квалифицирован как теракт – прокуратура

По факту ранения народного депутата Украины фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея под г.Авдеевка Донецкой области в зоне проведения антитеррористической операции в пятницу открыто уголовное производство, предварительно квалифицированное как "террористический акт", сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем… Уголовное правонарушение по факту ранения, предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - написала она на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, народный депутат фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей был ранен под г.Авдеевка Донецкой области в зоне проведения антитеррористической операции в пятницу.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Е.Дейдей получил не тяжелое осколочное ранение.

В свою очередь пресс-служба полка полиции особого назначения "Киев" сообщила, что Е. Дейдей получил осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. В данный момент он находится в больнице.

11 июля Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с Е.Дейдея по представлению генпрокурора. Нардепу инкриминируется ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение"), ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Генпрокурор намеревается внести новое представление в Раду.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Посол Украины в Египте пока не подтверждает гибель или ранения украинцев

В Мариуполе отменены праздничные мероприятия ко Дню металлургов

Суд разрешил Генпрокуратуре Украины заочное осуждение Азарова

В 2017 в ВСУ должны быть поставлены 72 модернизированных Т-72

Лисичанск остается без водоснабжения

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР может выделить Харькову EUR160 млн на продление третьей ветки метро

Климкин: нам нужны заявления саммитов с ЕС, которые будут фиксировать новые важные договоренности, а не повторять озвученное ранее

Телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" состоится, скорее всего, после следующей недели – Климкин

Украинские телеканалы в ближайшее время появятся в туристических отелях Турции

Двое украинцев погибли в Египте в результате нападения вооруженного ножом человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА