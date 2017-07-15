Раненый нардеп Дейдей доставлен вертолетом в Днепр

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей, который накануне был ранен под г.Авдеевка Донецкой области в зоне АТО, доставлен вертолетом в г.Днепр Днепропетровской области, сообщает советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа

"Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненый нардеп Евгений Дейдей (возле Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь народный депутат из фракции Радикальной парии Андрей Лозовой сообщил, что Е.Дейдей находится в днепропетровской областной больнице им.Мечникова.

"Общался с главным врачом Днепровской больницы имени Мечникова Сергеем Анатольевичем Рыженко. Святой человек, кто не в курсе. Женю вертолетом уже доставили туда, и Сергей Анатольевич лично контролирует процесс. Поэтому я уверен, что все будет хорошо", - написал А.Лозовой

Как сообщалось, в пятницу, 14 июля, народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что народный депутат Е.Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой (Донецкая обл.).

По информации пресс-службы полка полиции особого назначения "Киев", Е.Дейдей получил осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу, жизненно-важные органы не задеты.

В это же день пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что по факту ранения народного депутата Е.Дейдея открыто уголовное производство, предварительно квалифицированное как "террористический акт" (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

11 июля Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с Е.Дейдея по представлению генпрокурора. Нардепу инкриминируется ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение"), ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Генпрокурор намеревается внести новое представление в Раду.