United Airlines оказалась вовлечена в скандал из-за овербукинга

Американская авиакомпания United Airlines во второй раз за последние две недели оказалась в центре громкого скандала после того, как сотрудники безопасности чикагского аэропорта насильно вытащили из самолета пассажира, отказавшегося уступить свой билет на рейс.

Как пишут СМИ, компания продала на рейс больше билетов, чем мест в самолете - практика, известная как овербукинг. Однако тем же рейсом должны были вылететь четыре сотрудника United, и компания попросила пассажиров уступить свои билеты в обмен на место на следующем рейсе и денежную компенсацию в размере $800. После того, как добровольцев не нашлось, United с помощью компьютера выбрала четверых произвольных пассажиров, которые были обязаны покинуть рейс.

Один из таких пассажиров (его имя не называется, но предположительно он работает доктором и спешил к своим пациентам) отказался подчиниться, после чего три охранника выволокли его силой, разбив губу. Инцидент был заснят двумя попутчиками на камеры телефонов, после чего видео разошлись по соцсетям и взывали волну возмущений.

Глава United Оскар Муньос принес официальные извинения, однако аналитики отмечают, что его заявление - не более чем набор дежурных фраз. Администрация аэропорта О'Хара объявила, что проводит проверку случившегося, а запечатленный на видео охранник отстранен от работы на время расследования.

United Airlines, четвертая по объему перевозок авиакомпания в США, постоянно оказывается вовлеченной в скандалы, что вызывает вопросы по поводу ее работы с клиентами. Так, две недели назад она отказалась пустить на рейс двух девочек из-за того, что на них были леггинсы.

В 2009 году United запретила кантри-музыканту Дейву Кэрроллу взять на борт гитару стоимостью $3500, заставив сдать ее в багаж - после чего инструмент оказался сломан из-за небрежного обращения погрузчиков. Не добившись от компании компенсации, музыкант написал песню "United Breaks Guitars" ("United ломает гитары") про свои злоключения и снял клип, набравший 16,7 млн просмотров на YouTube. За 4 дня после выхода клипа капитализация United упала на 7,3%.