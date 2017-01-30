События

17:23 30.01.2017

Боевики ведут обстрелы Авдеевки из запрещенного оружия

Незаконные вооруженные формирования производят обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в районе г.Авдеевка Донецкой области с использованием запрещенного вооружения, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Ночью было более спокойнее, но сегодня утром опять началась активная фаза. Обстрелы враг ведет из запрещенных средств: в частности, это танки и артиллерия", - сказал С.Полторак в понедельник, уточнив, что штурмовые действия боевиков длились весь день.

По его словам, во время столкновения в районе Авдеевки личный состав ВСУ действовал "четко и умело". "Это дало возможность захватить опорный пункт противника", - сообщил С.Полторак.

Как сообщал ранее штаб АТО, за прошедшие сутки, 29 января боевики совершили 56 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения в зоне АТО. На донецком направлении в районе Авдеевки боевики в воскресенье дважды пытались штурмовать позиции украинских военных.

По данным Минобороны, в результате за минувшие сутки пятеро военнослужащих ВСУ погибли, еще 14 получили ранения и травмы в зоне АТО, причем подавляющее большинство понесенных потерь приходится на бои в Авдеевке.

Прокуратура Донецкой области сообщила, что боевики нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки. В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения.

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