Боевики обстреляли из артиллерии жилой сектор Авдеевки, двое жителей ранены

Боевики утром в воскресенье обстреляли жилой сектор г.Авдеевка в районе ул.Заводская и Седово, в результате чего ранения получили два человека получили ранения, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Мужчина, 1976 года рождения, на момент обстрела находился во дворе. Рядом с ним разорвалась мина. Получил осколочное ранение спины, бедра и лица. Находится в больнице. Женщина, 1959 года, шла домой по ул.Заводской, когда рядом разорвалась мина. Получила осколочное ранение бедра и спины. Также находится в больнице", - написал В.Аброськин в своей странице в Фейсбук в воскресенье днем.

Он также опубликовал фотографии, на которых видны результате артобстрела, в том числе воронки от взрывов и неразорвавшийся снаряд от ствольной артиллерии.

Ранее с спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге сообщил, что трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще один получил ранение с начала суток в результате артиллерийского обстрела и штурмовых действий боевиков у авдеевской промзоны.