События

06:28 29.01.2017

За минувшие сутки боевики 55 раз обстреляли позиции ВСУ, одного военнослужащего ранило – штаб

В зоне проведения антитеррористической операции в субботу зафиксировано 55 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, ранен один боец, сообщили в штабе АТО.

"Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций по всем направлениям, в том числе и из тяжелого вооружения. За минувшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Одного нашего военного ранило", – следует из сообщения на странице в фейсбук пресс-центра штаба АТО в воскресенье утром.

На Мариупольском направлении - с 122-мм артиллерии боевики обстреляли – Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. С минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицкому и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино стреляли БТРы боевиков.

На Донецком направлении - из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.

На Луганском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреливали Крымское, а из гранатометов - Троицкое и Новозвановку.

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