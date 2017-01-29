События

13:03 29.01.2017

Боевики штурмуют позиции ВСУ в авдеевской "промке", обе стороны несут потери

В воскресенье, 29 января, около 5.00 в районе Авдеевской промзоны (Донецкая обл.) боевики начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов позиций ВСУ, после чего перешли в наступление и предпринимают попытки вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С семи часов, с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия. Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье на странице пресс-центра в Фейсбук.

В информации отмечается, что провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной.

"Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", - сообщили в штабе АТО.

При этом в информации не уточняется о характере и количестве погибших и раненных украинских военных.

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