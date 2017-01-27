СБУ и МИД занимаются вопросом возможной отмены запрета на въезд в Украину мэру Перемышля

Вопрос возможной отмены запрета въезда в Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме находится на рассмотрении Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел, сообщили в СБУ.

"Это вопрос находится сейчас на обработке СБУ и МИД", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее издание Zaxid.net со ссылкой на источник сообщило, что СБУ отменила 5-летний запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля.

Как сообщалось, СБУ запретила мэру Перемышля въезд на территорию Украины летом 2016 года "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".

17 января 2017 года он не смог пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в Украину по приглашению украинской стороны. "Объяснения на границе продолжались полчаса. Потом я получил официальный документ на украинском языке, выданный СБУ, что мне запрещен въезд на территорию Украины", – пояснил Р.Хома.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин держит вопрос с запретом на въезд мэру Перемышля под личным контролем

По информации СМИ, в июне 2016 г произошло нападение на мирную украинскую процессию и был отменен праздник Ивана Купала в Перемышле. Р.Хома сначала назвал нападение на процессию "недопустимым", однако потребовал от местных украинцев занять четкую позицию "по случаям героизации ОУН-УПА и событий нашей общей истории, как Волынская трагедия, поскольку это темы, которых избежать не удастся".