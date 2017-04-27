События

10:40 27.04.2017

На кладбище возле Перемышля демонтировали памятник УПА - Вятрович

В Польше местные власти демонтировали памятник Украинской повстанческой армии (УПА) на кладбище в селе Грушовичи возле Перемышля, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"В отличие от случаев осквернения польских памятников в Украине, в Польше сегодня разрушают открыто, еще и подчеркивая легальность вандализма. Уничтожение 26 апреля памятника УПА на кладбище в Грушовичах близь Перемышля объявлено "первым легальным демонтажем нелегального памятника". Староста села заявил, что "не боимся последствий этой акции с украинской стороны". Мог бы сказать и откровеннее - "ожидаем на заслуженное поощрение от российской стороны", - написал В.Вятрович на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Глава Украинского института национальной памяти отметил, что в Украине местная громада своими силами восстановила разрушенный вандалами нелегализированный памятник в Гуте Пеняцкой (Львовская обл.), который был установлен к годовщине уничтожения села.

"В Польше местная община к годовщине антиукраинской акции "Висла" принимает решение и демонтирует украинский памятник, который стоял на кладбище 23 года", - подчеркнул В.Вятрович.

"В Польше годовщину акции "Висла" отмечают продолжением преступлений, совершенных коммунистами… Сейчас на этих самых землях сбрасывают могильные кресты, уничтожают украинские памятники и разоряют захоронения, чтобы стереть следы существования украинцев. Операция "Висла" получает логическое продолжение - теперь объявляют законным ликвидацию следов украинского присутствия в Надсянье (Лемковщине, Холмщине...)", - также написал В.Вятрович

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