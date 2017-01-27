СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля

Служба безопасности Украины отменила свое решение о запрете на въезд в Украину на 5 лет для мэра польского Перемышля Роберта Хомы, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.