События

15:50 27.01.2017

СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля

Служба безопасности Украины отменила свое решение о запрете на въезд в Украину на 5 лет для мэра польского Перемышля Роберта Хомы, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.

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