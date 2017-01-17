События

18:41 17.01.2017

Мэру польского Перемышля запрещен въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд на территорию Украины, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

По информации издания, такой запрет был издан еще летом 2016 года "в интересах обеспечения безопасности нашего государства".

Ранее 17 января польский ресурс Zycie Podkarpackie распространил информацию о запрете въезда в Украине мэру г.Перемышль Роберту Хоме. По информации издания, мэр Перемышля не смог 17 января пересечь польско-украинскую границу, когда ехал в Украину по приглашению украинской стороны.

"Объяснения на границе продолжались полчаса. Потом я получил официальный документ на украинском языке, выданный СБУ, что мне запрещен въезд на территорию Украины. Объяснения очень немногословны, пограничники ссылаются на какие-то скупые рекомендации, выданные "центром", – цитирует издание Р.Хому.

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