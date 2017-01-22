События

16:36 22.01.2017

В Киеве около 500 активистов соединили берега Днепра "живой цепью" по случаю Дня Соборности Украины

В День Соборности Украины, 22 января 2017 года, около 500 активистов соединили живой цепью правый и левый берега Днепра, взявшись за руки на Мосту Метро в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской организации ВО "Свобода", участники акции развернули государственные и красно-черные стяги, а также баннеры с изображениями выдающихся украинцев, приложивших свои усилия для построения независимого соборного украинского государства.

"Украина в течение всей своей истории демонстрировала стремление к созданию собственного государства. Исторически так сложилось, что нас разрывали оккупанты и сегодня эта война продолжается.... Этот день - не просто день воссоединения ЗУНР и УНР, он символизирует единство украинской нации", - заявил в ходе акции лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По данным пресс-службы партии, в мероприятии приняли участие активисты ВО "Свобода", всеукраинского общественного объединения "Сокол" и "других националистических организаций".

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