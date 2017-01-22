События

14:35 22.01.2017

Жители Запорожья в честь Дня Соборности объединили берега Днепра, взявшись за руки на плотине ДнепроГЭСа

В День Соборности Украины жители Запорожья символически объединили два берега Днепра живой цепью на плотине ДнепроГЭСа.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в акции единения в воскресенье приняли участие сотни жителей Запорожья. Группы людей с красно-черными и государственными флагами Украины двинулись по ДнепроГЭСу с правого и левого берега Днепра навстречу друг другу. Встретившись на середине плотины, участники акции "побратались", после чего, взявшись за руки, построили полукилометровую живую цепь.

"Украина - один народ, украинская нация – едина. И именно потому сегодня мы объединили два берега Днепра. Восток и запад Украины много лет искусственно разъединяли, но победило желание украинцев к объединению, созданию единой соборной Украины. Наше государство преодолеет все испытания, и мы победим", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" руководитель запорожской организации ВО "Свобода" Константин Денисов.

Участники акции исполняли украинские песни, а также скандировали патриотические лозунги: "Независимость Украины - мы должны сберечь и передать своим наследникам", "Москве нельзя доверять", "Украина - единая". Живую цепь активно поддерживали сигналами проезжавшие по плотине автомобили.

22 января 2017 года в Украине отмечается День Соборности – 98-я годовщина подписания акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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