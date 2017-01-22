События

09:58 22.01.2017

Киев соблюдает Минские договоренности и не отказывается от своих принципов

Украинская сторона продолжает соблюдать Минские соглашения, не смотря на всю сложность ситуации, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы соблюдаем Минские соглашения как бы тяжело это нам не давалось, что и позволило нашей дипломатии выиграть нелегкую борьбу за продление санкций всего мира против России", - сказал президент на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что при этом Украина не отказывается от свои принципиальных позиций. "Более того в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности", - сказал П.Порошенко.

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