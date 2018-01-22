День Соборности в Запорожье отметили разворачиванием 25-метрового флага и живой цепью на мосту через Днепр

В Запорожье в честь Дня Соборности Украины горожане развернули 25-метровый государственный флаг, а также на 320 метровом арочном мосту объединили живой цепью берега Днепра.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", запорожские активисты отметили 99 годовщину со дня провозглашения (22 января 1919 года) Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство рядом патриотических флешмобов.

На площади Героев Революции Достоинства в центре Запорожья представители ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", волонтеры, гражданские активисты развернули самый большой в Запорожье государственный флаг Украины, длина которого составляет 25 метров. Участники акции скандировали "Слава Украине, смерть врагам", "Одна единая свободная Украина".

Кроме того, запорожцы устроили флешмоб "Цепь единения" на 320-метровом арочном мосту через Днепр. Несколько сотен активистов и сотрудники управления юстиции в Запорожской области, взявшись за руки, построили на мосту "живую цепь", символически объединив Украину.