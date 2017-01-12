Полиция расследует инцидент в Лукьяновском СИЗО по статье о неповиновении правоохранителю

По факту произошедшего в среду вечером в Лукьяновском следственном изоляторе (г.Киев) инцидента с участием бойцов роты "Торнадо" правоохранители открыли уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа.

"По тем событиям, которые произошли в Лукьяновском СИЗО полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 342", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" Оксана Блищик в четверг утром.

При том она подчеркнула, что во время инцидента полицейские работали исключительно за пределами территории СИЗО, поскольку изолятор входит в сферу ответственности Министерства юстиции Украины.

Статья 342 Уголовного кодекса Украины "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему". Часть 1 Сопротивление представителю власти при исполнении им служебных обязанностей – наказывается штрафом до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось, народный депутат Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии) вечером 12 января сообщил об инциденте в Лукьяновском СИЗО, когда после возвращения из суда бойцы "Торнадо" обнаружили ужесточение режима их содержания в изоляторе. По словам нардепа, когда бойцов "Торнадо" привезли из суда, их закрыли в камеры, где содержатся заключенные в то время, пока в их основных камерах проводится обыск. К "торнадовцам" подошел один из представителей администрации, контроллер. Он сказал, что пока они были на суде из их камер изъяли спортивный инвентарь. И, к тому же повесили так называемые "баяны" - дополнительные решетки, которые практически перекрывают доступ света в камеру. В ответ на это, один из заключенных, "торнадовец" с позывным "Ахиллес" начал отрезать себе ухо. По сути его отрезал и бросил им в этого сотрудника тюремной администрации.

По словам И.Мосийчука, сотрудники СИЗО не попытались оказать пострадавшему помощь. Вместо этого они убежали в "оружейку" и там закрылись. Один при виде крови потерял сознание. "Заключенные остались предоставленными сами себе. Они (сотрудники СИЗО - ИФ) там два часа сидели. Тут начались слухи, что СИЗО захватили, сотрудников администрации захватили. Это ничего не соответствует действительности", - рассказал народный депутат.

Нардеп отметил, что мужчина отрезал себе ухо заточкой. Он также сообщил, что во всех камерах есть заточки, ножи, люди режут хлеб. По данным нардепа, мужчине оказали медицинскую помощь: "так понимаю, пришили ухо и вернули в СИЗО".