Прокуратура Киева проводит проверку инцидента с участием подследственных "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту оказания сопротивления подследственными бойцами расформированной роты "Торнадо" сотрудникам Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, по указанному факту прокуратурой г.Киева проводится проверка, следственным отделом Шевченковского управления полиции ГУ Национальной полиции Украины в г.Киеве внесены сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, кроме государственного исполнителя, частного исполнителя, во время выполнения им служебных обязанностей).

"Состояние соблюдения конституционных прав граждан находится на постоянном контроле в Генеральной прокуратуре Украины", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что в Оболонском районном суде г.Киева рассматривается уголовное производство по обвинению бывших сотрудников специального батальона МВД Украины "Торнадо" в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в ходе проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщалось, вечером среду, 11 января, в Киеве произошел инцидент между содержащимися в Лукьяновском СИЗО бойцами расформированной роты "Торнадо" и охраной изолятора. С целью обеспечения порядка, во время конфликта здание СИЗО было окружено сотрудниками полиции.

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что инцидент произошел после того, как "торнадовцы" по возвращению из суда обнаружили ужесточение режима их содержания в изоляторе. В ответ на это, по словам нардепа, один из заключенных - "торнадовец" с позывным "Ахиллес"- отрезал себе ухо и "бросил им в этого сотрудника тюремной администрации".

По информации правоохранителей, по состоянию на 23.26 среды конфликт был исчерпан, и все обвиняемые вернулись в камеры.

Как сообщила в четверг, 12 января, спикер ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик, по факту данного происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа).

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов отметил, что неправомерных действий со стороны бойцов роты "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО не было, и у "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора.