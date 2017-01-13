В Нацполиции изложили хронологию действий правоохранителей во время инцидента в Лукьяновском СИЗО

В Национальной полиции рассказали о действиях правоохранителей во время недавнего инцидента в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве.

"Что касается инцидента в СИЗО. После получения информации о событиях, которые происходили на территории СИЗО, были предприняты оперативные меры - задействованы все наряды, которые находились поблизости... с целью обеспечения безопасности по внешнему периметру, недопущения осложнения оперативной ситуации вокруг самого СИЗО", - рассказал замглавы Нацполиции Александр Вакуленко в пятницу на брифинге в Киеве.

По его словам, ситуация в самом СИЗО контролировалась сотрудниками изолятора. "В дальнейшем руководство полиции также зашло на территорию (СИЗО), был проведен анализ ситуации, и руководство следственного изолятора уведомило о том, что в состоянии урегулировать ситуацию собственными силами", - рассказал замглавы Нацполиции.

Он добавил, что в течение непродолжительного времени "ситуация была полностью локализована, все подсудимые были размещены по камерах, где они содержатся".

А.Вакуленко также напомнил, что следственное подразделение столичной полиции открыло уголовное производство по факту этих событий по ч. 1 ст. 342 (сопротивление сотруднику власти, правоохранительного органа) УК Украины.

Как сообщалось, вечером 11 января произошел инцидент между содержащимися в Лукьяновском СИЗО бойцами расформированной роты "Торнадо" и охраной изолятора. Для обеспечения порядка во время конфликта здание СИЗО окружили сотрудники полиции.

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что инцидент произошел после того, как "торнадовцы" по возвращению из суда обнаружили ужесточение режима их содержания в изоляторе. В ответ на это, по словам нардепа, один из заключенных - "торнадовец" с позывным "Ахиллес"- отрезал себе ухо и "бросил им в этого сотрудника тюремной администрации".

По информации правоохранителей, по состоянию на 23.26 конфликт был исчерпан, и все обвиняемые вернулись в камеры.

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов отметил, что неправомерных действий со стороны бойцов роты "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО не было, и у "торнадовцев" нет претензий к действиям работников изолятора.

Прокуратура Киева проводит проверку, следственный отдел Шевченковского управления полиции ГУ Национальной полиции Украины в Киеве внес сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, кроме государственного исполнителя, частного исполнителя, во время выполнения им служебных обязанностей).