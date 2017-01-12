Со стороны "торнадовцев" не было нападения на сотрудников Лукьяновского СИЗО - Минюст

Неправомерных действий со стороны подследственных бойцов расформированной роты "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в Киеве не было, у "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора, сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"В СИЗО вчера были доставлены подследственные, которые проходят по делу "Торнадо", бывшие бойцы батальона "Торнадо". Один из подследственных, который был не согласен с ходом следствия и ходом судебных заседаний, начал высказывать свое недовольство, что их позицию не слышат и не воспринимают, после этого совершил акт привлечения внимания к своей позиции – отрезал себе часть уха", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" Д.Чернышов в четверг.

При этом он подчеркнул: "Не было никаких нападений на сотрудников СИЗО, не было никаких агрессивных действий со стороны "торнадовцев".

Замминистра рассказал, что после инцидента "торнадовец" был доставлен в больницу, где ему пришили ухо, после чего вновь доставили в СИЗО.

"После этого подследственных распределили по камерам и по состоянию на сейчас ситуация под контролем, состояние "торнадовца" удовлетворительное", - отметил он.

При этом Д.Чернышов отметил, что полиция в свою очередь расследует уголовное производство в связи с данным инцидентом. Он заверил, что ситуация была контролируемой.

Отвечая на вопрос о том, были ли со стороны сотрудников СИЗО какие либо неправомерные действия по отношению к подследственным "торнадовцам", замминистра сказал: "Со стороны подследственных не было в адрес работников СИЗО никаких замечаний и претензий. Исходя из этого, могу вам сказать, что не было неправомерных действий".

Позже на брифинге в Киеве замминистра рассказал, что инцидент произошел в распределительном отделении, "торнадовец" использовал "заточку".

"Во время судебного заседания или после него, думаю, он каким-то образом и получил этот острый предмет", - сказал Д.Чернышев.

Он уточнил, что в "распределителе" подследственных и заключенных обыскивают, чтобы они в камеру не могли пронести подобного рода предметы.

Комментируя информацию о том, что охрана СИЗО якобы испугалась и закрылась в кабинете из-за возникшего инцидента, замминистра сказал: "Давайте думать логично. Сотрудники СИЗО закрылись в комнате напуганные, а потом какая-то добрая фея доставила его (торнадовца - ИФ) в больницу. Давайте соблюдать логику. Да, ситуация выходила за рамки штатной, но она была контролируемой, сотрудники СИЗО и доставили его в больницу. Поэтому говорить о том, что кто-то закрылся и сидел испуганный - это не соответствует действительности".

Он заверил, что "никаких сообщений относительно неадекватного поведения бойцов "торнадо" не поступало".

Как сообщалось, вечером среду, 11 января, в Киеве произошел инцидент между содержащимися в Лукьяновском СИЗО бойцами расформированной роты "Торнадо" и охраной изолятора. С целью обеспечения порядка, во время конфликта здание СИЗО было окружено сотрудниками полиции.

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что инцидент произошел после того, как "торнадовцы" по возвращению из суда обнаружили ужесточение режима их содержания в изоляторе. В ответ на это, по словам нардепа, один из заключенных - "торнадовец" с позывным "Ахиллес"- отрезал себе ухо и "бросил им в этого сотрудника тюремной администрации". По словам И.Мосийчука, сотрудники СИЗО не попытались оказать пострадавшему помощь, вместо этого они закрылись в "оружейке".

По информации правоохранителей, по состоянию на 23.26 среды конфликт был исчерпан, и все обвиняемые вернулись в камеры.

Как сообщила в четверг, 12 января, спикер ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик, по факту данного происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа).