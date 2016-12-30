События

10:24 30.12.2016

Участникам расследования катастрофы Ту-154 не удалось найти признаки взрыва на борту либо технического вмешательства извне

Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи 25 декабря Ту-154 Минобороны не находит подтверждения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", - сказал источник.

Таким образом, участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне.

Кроме того, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия.

"На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", - сказал источник.

Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. "Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива", - сказал источник.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилИсь 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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