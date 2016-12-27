На поверхность подняты все три бортовых самописца Ту-154, их состояние приемлемое

Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи подняли на поверхность все "черные ящики" разбившегося лайнера, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке", - сказал источник.

Самолет Минобороны Ту-154Б-2 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.