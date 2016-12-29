Версия теракта на борту Ту-154 не снята - Минобороны РФ

Версия крушения Ту-154 в результате теракта пока сохраняется, заявил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

"После расшифровки первого накопителя, мы сделали вывод о том, что взрыва на борту не было", - отметил он на пресс-конференции в Москве.

"После предварительных расшифровок первого накопителя ("черного ящика") мы сделали вывод, что взрыва на борту не было. Это я могу сказать точно", - сказал С.Байнетов в четверг журналистам.

"Но теракт - это же не только взрыв. Это могут быть и другие причины. Поэтому пока эту версию не снимаем", - сказал представитель вооруженных сил.

В то же время глава Минтранса Максим Соколов заявил, что версия теракта не рассматривается в качестве основной.

"Версия теракта не отметается, но не рассматривается как основная", - сказал он журналистам.

По словам С.Байнетова, количество версий причин катастрофы самолета Ту-154 в настоящее время сократилось с 15 вдвое.

"В начале расследования авиационного происшествия было выдвинуто со стороны комиссии более 15 версий. Когда мы получили в распоряжение комиссии (данные) объективного контроля с двух накопителей, количество версий уменьшилось в два раза" - сказал он на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Здесь я точно вам сказать не могу", - ответил он на вопрос, сколько именно сейчас есть версий причин катастрофы.

"Каждое авиационное происшествие многогранно. Нельзя сказать об одной, иногда даже о двух причинах этого авиационного происшествия. Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий", - сказал С.Байнетов.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 24 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.