События

10:26 27.12.2016

На определение причин катастрофы Ту-154 потребуется две недели

Точные причины авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ станут известны примерно через две недели, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для установления причин крушения Ту-154 над Черным морем потребуется порядка двух недель. С поднятием на поверхность одного из самописцев, в данном случае наиболее ценного для специалистов, картина может проясниться чуть раньше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, так называемый "черный ящик" с параметрическими характеристиками даст ответ на многие вопросы. "Расшифровав все эти данные, эксперты смогут установить причины авиакатастрофы", - отметил источник.

Второй "черный ящик", сказал он, - речевой самописец, который записывает переговоры экипажа. "Опыт показывает, что эти записи мало чем помогают при исследовании причин аварии. Как правило, это эмоциональные высказывания и слова, которые звучат в критических ситуациях. Они важны при оценке правильности действий экипажа", - подчеркнул источник.

Касаясь сообщений со ссылкой на очевидцев о якобы неадекватных действиях пилотов, сильно задравших нос самолета, источник пояснил, что речь идет о попытке экипажа посадить воздушное судно на воду. "Летчики, судя по всему, поняли, что самолет не может по каким-то причинам взлететь, и приняли решение совершить посадку на воду, и для этого стали задирать нос, чтобы плавно сеть на водную гладь. Но у них не было никаких шансов, поскольку самолет был слишком тяжел для этого", - сказал источник.

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