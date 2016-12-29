События

00:26 29.12.2016

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру на крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем.

На рисунке изображены падающий самолет и мужчина в военной форме (вероятно, солист хора имени Александрова), который поет: "А-А-А-А-А-А". Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

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