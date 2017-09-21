Экономика

15:27 21.09.2017

Переработка жидких радиоактивных отходов ЧАЭС потребует 29 лет

Переработка 20 тыс. куб. м жидких радиоактивных отходов (РАО), накопленных на площадке Чернобыльской АЭС, потребует 29 лет, сообщила пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

"Ожидаемое количество полученных упаковок РАО составит более 303 тыс. … Упаковки с РАО подлежат захоронению в специально оборудованном приповерхностном хранилище твердых РАО на комплексе "Вектор", рассчитанном на прием упаковок РАО с завода по переработке жидких РАО в количестве только около 70 тыс.", - добавляют в пресс-службе.

Как отмечают в госагентстве, из-за недостачи мощностей для хранения переработанных жидких РАО, требуется найти решение по уменьшению их количества.

Завод по переработке жидких РАО находится на этапе завершения строительства, его ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.

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