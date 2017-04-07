Экономика

17:49 07.04.2017

Кабмин утвердил проект строительства комплекса по переработке РАО на Хмельницкой АЭС

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства комплекса по переработке радиоактивных отходов (РАО) на Хмельницкой АЭС общей стоимостью 1 млрд 164,371 млн грн.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №240-р от 5 апреля 2017 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

В частности, стоимость строительных работ оценивается в 68,865 млн грн, оборудования и инвентаря – 888,821 млн грн, другие расходы – 206,685 млн грн.

Длительность строительства – 20 месяцев, в т.ч. первой очереди – 17 месяцев, второй – 3 месяца.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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