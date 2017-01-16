Экономика

14:35 16.01.2017

Украина и НАТО рекультивировали территорию хранилища РАО в Житомирской области - ГИЯРУ

Украина совместно с НАТО рекультивировали территорию хранилища радиоактивных отходов (РАО) в Житомирской области, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядреному регулированию (ГИЯРУ).

"Радиоактивные отходы изъяты как из сооружения хранилища, так и с площадки (окружающих территорий). После этого проведен демонтаж сооружения, реабилитация площадки и финальное радиационное обследование. Часть РАО в виде отработанных источников ионизирующего излучения перевезена на хранение в Киевский межобластной спецкомбинат. Твердые РАО в виде ж/б конструкций хранилища, а также зацементированные жидкие РАО переданы на захоронение в пункт "Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Проект рекультивации территории хранилища является пилотным. Полученный опыт планируется использовать на других хранилищах РАО.

Хранилище РАО в Житомирской области создано во времена СССР на территории бывшей воинской части 83330 - ракетной базы стратегических ядерных сил СССР.

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