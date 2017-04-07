Экономика

17:37 07.04.2017

Кабмин увеличил в 2,2 раза стоимость строительства комплекса по переработке РАО на Запорожской АЭС

Кабинет министров Украины увеличил стоимость сооружения комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО) на Запорожской АЭС в 2,2 раза (на 364 млн 251,806 тыс. грн) – до 662 млн 178,627 тыс. грн в связи с изменение цен на строительные материалы, оборудование и комплектующие.

Решение о пересмотре своего же распоряжения от 9 февраля 2014 года закреплено распоряжением №239-р от 5 апреля 2017 года.

Как сообщалось, строительство комплекса по переработке РАО на площадке ЗАЭС началось в 2006 году. Его главной задачей является сокращение объема твердых РАО, накопленных и произведенных в процессе эксплуатации энергоблоков, их кондиционирование, захоронение и получение дополнительных свободных объемов в существующих хранилищах. Ежегодная проектная мощность комплекса по переработке – 200 тонн твердых отходов и 70 тонн отработанного масла.

ЗАЭС к концу 2017 года планирует выполнить основные работы на комплексе и подготовить его к опытно-промышленной эксплуатации. По состоянию на февраль 2017 года на объекте шли электромонтажные, вентиляционные, общестроительные и отделочные работы.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по советскому проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 тыс. МВт.

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