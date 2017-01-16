Экономика

14:34 16.01.2017

На Житомирщине в рамках проекта НАТО реабилитирована территория хранилища радиоактивных отходов

В Житомирской области завершилась реализация пилотного проекта НАТО по изъятию радиоактивных отходов (РАО), образовавшихся в результате выполнения военных программ б.СССР, и рекультивации территории хранилища "Вакуленчук", сообщает пресс-служба Госатомрегулирования Украины.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Госатомрегулирования, хранилище РАО в Житомирской области было образовано во времена Советского Союза на территории бывшей военной части 83330, которая была ракетной базой стратегических ядерных сил СССР. На объекте обслуживались ядерные боеприпасы: источники ионизирующего излучения использовали для калибровки приборов с различными диапазонами измерения и типами излучения.

"С целью приведения территории хранилища в экологически безопасное состояние Кабинетом министров Украины было заключено имплементационное соглашение с Организацией НАТО. В рамках соглашения - реализован пилотный проект извлечения РАО из хранилища "Вакуленчук" и реабилитирована территория", - говорится в сообщении.

По проекту был осуществлен ряд работ. Радиоактивные отходы изъяты как из здания хранилища, так и с площадки (окружающих территорий). После этого был проведен демонтаж сооружения, реабилитация площадки и финальное радиационное обследование. Часть РАО в виде отработанных источников ионизирующего излучения перевезена на хранение в Киевский межобластной специальный комбинат. Твердые РАО в виде железобетонных конструкций хранилища, а также зацементированные жидкие РАО переданы на захоронение в пункт захоронения радиоактивных отходов "Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения.

"На сегодня радиационный фон рекультивированных территорий соответствует норме. Полученный опыт будет использоваться в дальнейшем при реализации следующих проектов по изъятию РАО с "исторических" хранилищ, в том числе, которые остались от военных программ бывшего СССР", - отметили в Госатомрегулирования.

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