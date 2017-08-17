УГЦР объявил новый конкурс на услугу переноса номеров MNP в Prozorro

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) в четверг объявил через систему ProZorro проведение открытых торгов по закупке услуги переноса номеров при смене оператора (MNP).

"Тендерная документация по MNP уже загружена в систему ProZorro, и все потенциальные участники будущих торгов могут ознакомиться с техническим заданием и другими требованиями тендера. Надеемся, что этот тендер в Prozorro будет успешным и результативным", - цитирует пресс-служба УГЦР главу тендерного комитета и исполнительный директор госпредприятия Вадима Гулько.

Про его словам, тендерный комитет УГЦР максимально упростил процедуру проведения конкурса, доработал тендерную документацию с целью минимизации дискуссионных вопросов, которые по-разному воспринимались участниками предыдущих торгов.

В.Гулько акцентировал внимание на том, что в отличие от документации предыдущих торгов в новом конкурсе определена единая сумму тендера, которая не может превышать 40 млн грн.

"Опыт предыдущих торгов показал возможность реализации этого проекта за такую сумму. Единственным критерием оценки пока определена цена", – отмечает пресс-служба УГЦР.

Ведомство добавляет, что, учитывая ранее проведенную большую работу, срок предоставления услуг уменьшен и ограничен 150 календарными днями, однако неизменным остается требование, чтобы участник торгов должен иметь успешный опыт создания автоматизированной системы "Централизованная база данных перенесенных номеров" в другой стране.

"Надеюсь, что в новых торгах, которые будут проходить в системе ProZorro в форме аукциона, примут участие многие компании, которые имеют соответствующий опыт, и в честной конкурентной борьбе определят победителя", - отметил В.Гулько.

Согласно объявлению, прием тендерных предложений продлится до 21:00 17 сентября 2017 года.

Как сообщалось, УГЦР на внеплановом заседании Комитета по конкурсным торгам госпредприятия 31 июля этого года единогласно решил отменить состоявшиеся в конце 2015 года - начале 2016 года предыдущие торги по MNP, ставшие предметом затянувшихся судебных разбирательств между участниками. В результате были пропущены законодательно установленные сроки внедрения этой услуги.

В частности, на тех торгах УГЦР 5 января 2016 года отобрал из шести участников для реализации проекта MNP ООО "Диалинк". "Эс Ай Центр", не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил всего его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP "Эс Ай Центр". После чего "Диалинк" подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано на более чем полгода.

В апреле 2017 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между УГЦР и "Эс Ай Центр" по внедрению в стране MNP и направил дело на новое рассмотрение. Из-за этого решения процесс внедрения MNP снова был приостановлен минимум на несколько месяцев.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский в конце июня 2017 года выразил надежду, что внедрение услуги MNP будет завершено до конца текущего года.