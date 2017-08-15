Экономика

15:54 15.08.2017

Вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве

Вторая в Германии по величине авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве, сообщает Deutsche Welle.

Однако полеты будут продолжаться благодаря кредиту, который компания получила от правительства страны.

О начале процедуры банкротства представители авиакомпании заявили во вторник, 15 августа. Решение было принято после того, как главный акционер компании, национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways, объявила о прекращении финансирования Air Berlin.

Немецкая авиакомпания уже несколько лет пыталась решить финансовые проблемы, сокращая штат и самолетный парк. В сентябре 2016 года Lufthansa договорилась с Air Berlin о лизинге 38 самолетов A319 и A320. Лайнеры взяли в аренду вместе с экипажами на 6 лет с возможностью продления.

По итогам 2016 года убытки Air Berlin составили 780 млн евро. В последние месяцы участились случаи отмены рейсов и опозданий. В руководстве авиакомпании, однако, уверяют, что процедура банкротства не окажет влияния на ее работу в ближайшей перспективе. Полеты будут продолжаться, благодаря кредиту правительства Германии.

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