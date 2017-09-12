Air Berlin отменила десятки рейсов из-за заболевших пилотов

Обанкротившийся германский авиаперевозчик Air Berlin во вторник был вынужден отменить около 70 рейсов из-за высокого числа одновременно заболевших пилотов, передает CNBC.

Данные на веб-сайте авиакомпании показывают, что отмены затронули рейсы из аэропортов Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна.

В августе Air Berlin была вынуждена объявить о банкротстве, поскольку один из ее акционеров, Etihad Airways отказался от дальнейшего финансирования Air Berlin после нескольких лет непрекращающихся убытков. В настоящее время ряд компаний, включая Deutsche Lufthansa, ведут переговоры о покупке активов Air Berlin. Они должны направить предложения до 15 сентября, решение о продаже может быть принято 21 сентября или вскоре после того.

Air Berlin, начавшая полеты в апреле 1979 года, занимала второе место среди авиакомпаний Германии после Lufthansa, выполняя рейсы в 135 пунктов назначения по всему миру. В 2016 году компания перевезла около 29,9 млн пассажиров. Штат авиаперевозчика насчитывает почти 8,5 тыс. человек.