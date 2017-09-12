Экономика

11:08 12.09.2017

Air Berlin отменила десятки рейсов из-за заболевших пилотов

Обанкротившийся германский авиаперевозчик Air Berlin во вторник был вынужден отменить около 70 рейсов из-за высокого числа одновременно заболевших пилотов, передает CNBC.

Данные на веб-сайте авиакомпании показывают, что отмены затронули рейсы из аэропортов Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна.

В августе Air Berlin была вынуждена объявить о банкротстве, поскольку один из ее акционеров, Etihad Airways отказался от дальнейшего финансирования Air Berlin после нескольких лет непрекращающихся убытков. В настоящее время ряд компаний, включая Deutsche Lufthansa, ведут переговоры о покупке активов Air Berlin. Они должны направить предложения до 15 сентября, решение о продаже может быть принято 21 сентября или вскоре после того.

Air Berlin, начавшая полеты в апреле 1979 года, занимала второе место среди авиакомпаний Германии после Lufthansa, выполняя рейсы в 135 пунктов назначения по всему миру. В 2016 году компания перевезла около 29,9 млн пассажиров. Штат авиаперевозчика насчитывает почти 8,5 тыс. человек.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ОЭС Украины технически готова к отопительному сезону

Большинство мелких банков докапитализировались до 200 млн грн, по 7-и идет верификация источника средств

Денежная масса в Украине в августе сократилась на 0,9%

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился

СБУ расследует продажу контрольного пакета "Мотор Сичи", добилась ареста судом 41% акций

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ поддерживает создание в Украине института финансового омбудсмена

Volkswagen к 2030г предложит электрические версии для всех 300 моделей автомобилей

Часть средств от перевыполнения доходов от таможни может быть направлена в Дорожный фонд в 2018 году – Гройсман

МХП планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га до 2021 года

Кабмин рассмотрит проект госбюджета-2018 в пятницу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
корпус
РЕКЛАМА