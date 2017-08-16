Авиакомпания Air Berlin, объявившая себя банкротом во вторник, сможет продолжать полеты еще три месяца благодаря кредиту в 150 млн евро, выделенному государством.

Как заявила министр экономики ФРГ Бригитте Циприс, за это время должно быть принято решение о покупке части компании другим немецким авиаперевозчиком - Lufthansa.

Решение предоставить Air Berlin кредит под государственные гарантии приняли Минэкономики и министерство транспорта ФРГ. В некоторых землях Германии продолжаются школьные каникулы, и из-за приостановки полетов многие просто не смогли бы вернуться из отпусков, пояснили представители ведомств. Кроме того, немецкие власти обеспокоены судьбой 7,2 тыс. сотрудников авиакомпании, сообщает Deutsche Welle.

Министр транспорта ФРГ Александер Добриндт заявил, что помимо Lufthansa еще одна авиакомпания, пока желающая остаться анонимной, ведет переговоры с Air Berlin о покупке доли в ней.

Он отметил, что Etihad Airways (ОАЭ), объявившая о прекращении дальнейшего финансирования Air Berlin, поставила последнюю в трудное положение в момент, "когда десятки тысяч людей разъехались по разным частям света и рассчитывают на работающее воздушное сообщение".

В свою очередь профсоюзы призвали после банкротства Air Berlin сохранить как можно больше рабочих мест.

Известие о банкротстве оказалось шоком, но воздушное сообщение в Германии переживает фазу роста, говорят в отраслевом профсоюзе пилотов Vereinigung Cockpit. "Таким образом, имеются все предпосылки, чтобы сохранить немецкие рабочие места", - заявил глава этого объединения Илья Шульц.

О необходимости сохранить рабочие места заявили и в профсоюзе Verdi.

О процедуре банкротства Air Berlin было объявлено 15 августа, после того как основной акционер компании Etihad Airways заявил, что прекращает дальнейшее финансирование немецкого авиаперевозчика.

Air Berlin уже несколько лет пытается решить свои финансовые проблемы, сокращая штат сотрудников и самолетный парк. По итогам 2016 года ее убыток увеличился до 781,9 млн евро по сравнению с 446,6 млн евро в предшествующий год, в то время как выручка, напротив, снизилась до 3,785 млрд евро с 4,082 млрд евро.

Air Berlin, начавшая полеты в апреле 1979 года, занимала второе место среди авиакомпаний Германии после Lufthansa, выполняя рейсы в 135 пунктов назначения по всему миру. В 2016 году компания перевезла около 29,9 млн пассажиров. Штат авиаперевозчика насчитывает почти 8,5 тыс. человек.