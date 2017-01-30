Экономика

11:11 30.01.2017

В США обанкротился второй банк в этом году

Регулирующие органы американского штата Иллинойс прекратили деятельность чикагского Seaway Bank and Trust Company, который стал вторым банком, закрытым в стране с начала 2017 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).

Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут State Bank of Texas (город Даллас, штат Техас). Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками State Bank of Texas, а FDIC продолжит страховать средства на их счетах.

На 30 сентября 2016 года Seaway Bank располагал активами на сумму около $361,2 млн, объем его депозитов составлял порядка $307,1 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $57,2 млн.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец третьего квартала 2016 года участвовали 5980 банков и сберегательных учреждений.

В прошлом году количество банкротств финансовых организаций в США стало наименьшим с 2007 года и составило 5 по сравнению с 8 банками по итогам 2015 года. В 2007 году были ликвидировано всего три банка, в то время как в 2010 году показатель достиг пикового значения в 157 фининститутов.

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