Российские собственники вышли из состава Tedis Ukraine в 2015 г. - директор

Компания Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина") заявляет о выходе российских собственников из состава акционеров осенью 2015 года.

"Как мы неоднократно говорили, еще осенью 2015 года произошли изменения в структуре собственности Tedis Ukraine. Российские акционеры продали принадлежащие им контрольные пакеты акций иностранным инвесторам", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор Tedis Ukraine Иван Бей.

По его словам, структура собственности компании с ее конечными бенефициарами неоднократно предоставлялась в различные государственные органы (в том числе в АМКУ), а также коммерческим учреждениям, с которыми сотрудничает компания (в том числе и государственным банкам).

"Мы получили официальный запрос от правоохранительных органов на предоставление детальной структуры собственности компании, ответ на который будет предоставлен компанией в ближайшее время", - отметил И.Бей.

В компании уточнили, что конечными бенефициарами являются физические лица Борис Кауфман, Ричард Даксбери, Ричард Дориан Фенхальц

Tedis Ukraine также опровергает обвинения правоохранительных органов в создании террористической организации.

"Мы считаем такое обвинение абсурдным. Свои подразделения в Донецке, Луганске и в Крыму мы закрыли в 2014 году, сразу же после начала военных действий и аннексии Крыма. Мы полностью прекратили свою деятельность на оккупированных территориях и никаких хозяйственных, финансовых взаимоотношений с субъектами, находящихся на этих территориях у компании нет", - подчеркнул И.Бей.

Он также опроверг обвинения в неуплате налогов компанией, сообщив, что она ведет прозрачную открытую деятельность и осуществляет все свои операции только в рамках действующего законодательства Украины.

"Благодаря этому компания из года в год входит в число крупнейших налогоплательщиков страны – в период 2015-2016 годов Tedis Ukraine уплатила в бюджеты разных уровней свыше 3 млрд грн налогов и сборов. Мы обеспечиваем практически половину поступлений от розничного 5% акциза в местные бюджеты", - прокомментировал агентству директор компании обвинения со стороны правоохранительных органов.

Tedis Ukraine также оспаривает в суде решение АМКУ по делу 551-р, принятое 16 декабря 2016 года, которое расследовали больше года. АМКУ оштрафовал компанию на 431 млн грн из-за злоупотребления монопольным положением.

"Украинский рынок табачных изделий и их дистрибуции не является чем-то новым в мировой практике. Акцизные рынки специфичны тем, что государству, чтобы в полной мере собирать налоги, важно четко отслеживать все этапы перемещения подакцизной продукции. Схожие модели не один год успешно работают и оправдали себя на рынке Европейского Союза, в частности, во Франции, Испании, Португалии, Италии, Венгрии, Швеции, где работа одного или нескольких крупных дистрибуторов есть своего рода гарантией прозрачного товарооборота", - пояснил И.Бей.

Как сообщалось, Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.

Министр внутренних дел Арсений Аваков 31 марта сообщил, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" было проведено более 100 обысков. Он обвинил компанию в неуплате налогов. По его словам, "бизнес-корни" компании находятся в России.

Компания опровергла заявления министра в свой адрес.