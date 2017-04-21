Дефицит сигарет на рынке составляет 40% из-за блокирования работы Tedis Ukraine - директор

Tedis Ukraine оценивает дефицит на рынке сигарет в 40% в связи с непрогнозируемым спросом на них и блокированием работы компании правоохранительными органами.

"В настоящее время рынок табачных изделий находится в состоянии определенной турбулентности в связи наличием нездорового и непрогнозируемого спроса на табачные изделия. Дефицит сигарет на рынке сейчас составляет 40%, чего никогда ранее не было", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" директор Tedis Ukraine Иван Бей.

Он пояснил ситуацию с дефицитом сигарет также блокированием работы правоохранительными органами работы компании.

По его оценкам, в результате такой ситуации только по акцизу государственный бюджет недополучит 1,1 млрд грн за апрель.

"Мы адаптировали бизнес-процессы к новым условиям и стараемся по максимуму обеспечить продукцией как крупных (крупные розничные сети), так и остальных розничных контрагентов. Надеемся, что в ближайшее время обстановка стабилизируется, а контролирующие органы не дадут рынку табачных изделий снова уйти "в тень", - добавил он.

И.Бей напомнил, департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры с Военной прокуратурой при поддержке Национальной полиции Украины провели обыски 31 марта 2017 года в главных офисах компании в Киеве и в Одессе, в большинстве региональных подразделений по всей Украине, а также по местам жительства руководителей компании. В рамках следственных действий большое количество товара было изъято, опечатана часть складских помещений, арестованы счета компании, наложен запрет на осуществление каких-либо действий с корпоративными правами.

В настоящее время по изъятому товару были поданы жалобы со стороны Tedis Ukraine, сейчас они находятся на рассмотрении в судебных инстанциях.

"Наша компания имеет ряд обязательств перед партнерами и контрагентами. Для их реализации были открыты новые банковские счета. Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на том, что Tedis Ukraine в полном объеме производит все необходимые отчисления в бюджет Украины и своевременно начисляет заработную плату своим сотрудникам (а это более 2600 человек)", - подчеркнул руководитель.

В понедельник, 3 апреля компания продолжила работу, был изменен формат операционной деятельности, перенастроена логистика, открыты новые расчетные счета.

"На сегодняшний день не все региональные структурные подразделения возобновили свою деятельность, но в целом Tedis Ukraine работает. Сейчас мы сконцентрированы над возобновлением деятельности компании в штатном режиме", - прокомментировал директор работу компании.

Он заявил, что Tedis Ukraine предприняла все необходимые действия для обжалования неправомерных действий правоохранительных органов (арест счетов, опечатывание складских помещений, изъятие приобретенной на законных основаниях продукции).

И.Бей выразил надежду, что каждая ветвь власти профессионально разберется в ситуации, приняв незаангажированное и законное решение.

Как сообщалось, Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.

Министр внутренних дел Арсений Аваков 31 марта сообщил, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" было проведено более 100 обысков. Он обвинил компанию в неуплате налогов. По его словам, "бизнес-корни" компании находятся в России.

Компания опровергла заявления министра в свой адрес.