Собственниками Tedis Ukraine являются два гражданина Великобритании и бизнесмен Борис Кауфман

Конечными бенефициарами крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине – компании Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина") - являются украинец Борис Кауфман с опосредованной долей 47,22%, граждане Великобритании Ричард Даксбери, владеющий 23,51%, и Ричард Дориан Фенхальц - 23,51%.

Согласно сообщению компании в пятницу, Б.Кауфман через компанию ООО "Новая Инвестиционная Компания Альянс" владеет компанией Lidertano Holdings Ltd. При этом Р.Даксбери через компанию Abival Limited владеет компанией Vestigium Holdings Limited, Р.Фенхальц через компанию After Strand Limited владеет компанией After Strand International Limited.

Компания опровергает заявления относительно наличия российского капитала в ее структуре собственности.

Как сообщалось, Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.

Министр внутренних дел Арсений Аваков 31 марта сообщил, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка Украины" было проведено более 100 обысков.

По его словам, "бизнес-корни" компании находятся в России.

Компания опровергла заявления министра в свой адрес.

В начале апреля Tedis Ukraine заявил об аресте банковских счетов и изъятии товара стоимостью более 1 млрд грн