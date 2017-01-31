Два потенциальных инвестора хотят ознакомиться с финотчетностью Платинум Банка

Два потенциальные инвесторы подали заявки на ознакомление с финансовой отчетностью и документами неплатежеспособного Платинум Банка (Киев), сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как отмечается в сообщении, ФГВФЛ продлил срок подачи конкурсных предложений лицами, планирующими участвовать в выведении банка с рынка, до 6 февраля 2017 года. Соответственно, срок рассмотрения таких предложений продлен до 9 февраля.

Фонд добавляет, что независимо от результатов конкурса выплаты гарантированной суммы вкладчикам банка начнутся в сроки, предусмотренные законодательством. Они приходятся на третью декаду февраля текущего года.

Так, согласно сообщению, сейчас формируется общий реестр вкладчиков банка. Согласно текущим оценкам, около 99% вкладчиков смогут получить свои средства в полном объеме.

Фонд также отмечает, что Платинум Банк - первый, где гарантированная сумма будет выплачиваться и физлицам-предпринимателям.

Сумма средств физлиц, которая может быть возмещена, по состоянию на 11 января 2017 года, по данным отчетности неплатежеспособного банка составляла около 4,9 млрд грн.

Как сообщалось, ФГВФЛ начал поиск квалифицированных лиц, заинтересованных принять участие в выведении с рынка неплатежеспособного Платинум Банка. Предварительно квалифицированным лицам предлагаются следующие способы: ликвидация банка с отчуждением в ее процессе всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка; отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и дальнейшей его ликвидацией; создание и продажа инвестору переходного банка с реализацией ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и дальнейшей ликвидацией неплатежеспособного банка, а также продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Параллельно Фонд проводит конкурс по определению принимающего банка на случай, если руководство ФГВФЛ посчитает наименее затратным способ выведения с рынка Платинум Банка путем его ликвидации с возмещением Фондом физлицам-вкладчикам гарантированных средств.

Правление Нацбанка Украины 10 января 2017 года отнесло Платинум Банк к категории неплатежеспособных в связи с тем, что к 1 января банк не достиг положительного значения капитала.

НБУ указал, что по результатам диагностического обследования Платинум Банка в первой половине 2016 года в июне того же года был утвержден необходимый объем докапитализации и подан план реструктуризации, однако эти задачи не были выполнены.

Согласно данным центробанка, по состоянию на 10 января 2017 года владельцами существенного участия в Платинум Банк были Б.Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.

Финучреждение на 1 октября 2016 года имело обязательства перед НБУ в размере 338,25 млн грн, перед другими банками – 110,2 млн грн, перед клиентами – 6,69 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 709,9 млн грн, из них 155,87 млн грн - в валюте, физлицам - 5,98 млрд грн, из них 1,527 млрд грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

НБУ отмечает, что 97% всех вкладчиков Платинум Банка (197 тыс. чел.) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму 200 тыс. грн. Ранее НБУ оценивал, что на эти цели будет израсходовано около 4,8 млрд грн.