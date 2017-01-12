АМПУ не хранит денежных средств в Платинум Банке

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) отрицает факт хранения каких-либо денежных средств в Платинум Банке, который на днях был признан неплатежеспособным.

"Основные объемы наших денежных средств и средств филиалов хранятся только в государственных банках. В Платинум Банке нет никаких наших средств ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

Ранее ведущий и креативный продюсер программы "Гроші" Александр Дубинский написал, что среди средств структурных подразделений Администрации морских портов Украины 415 млн грн находятся в Платинум Банке.

Как сообщалось, правление НБУ 10 января отнесло Платинум Банк к категории неплатежеспособных в связи с тем, что на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала.

НБУ указал, что по результатам диагностического обследования Платинум Банка в первой половине 2016 года в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации и подан план реструктуризации, однако эти задачи не были выполнены.

По данным центробанка, по состоянию на 10 января 2017 владельцами существенного участия в Платинум Банк были Б.Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.

Финучреждение на 1 октября 2016 года имело обязательства перед Нацбанком в размере 338,25 млн грн, перед другими банками – 110,2 млн грн, перед клиентами – 6,69 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 709,9 млн грн, из них 155,87 млн грн – в валюте, а физлицам – 5,98 млрд грн, из них 1,527 млрд грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

НБУ отметил, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Всего, по данным НБУ, на эти цели будет потрачено около 4,8 млрд грн.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.