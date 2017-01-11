Депутат Тарута считает банкротство Платинум Банка политическим банкротством Порошенко

Народный депутат Сергей Тарута расценил решение правления Национального банка Украины об отнесении Платинум Банка к категории неплатежеспособных как политическое банкротство Президента страны Петра Порошенко.

"Президент не мог не знать, что именно через Платинум Банк выводит деньги Гонтарева (глава НБУ Валерия Гонтарева – ИФ). Об этом каждый день сообщал не только я – все серьезные экономисты страны, об этом говорили депутаты Верховной Рады, об этом говорили бывшие работники Нацбанка, уволенные Гонтаревой", – заявил С.Тарута в среду.

По его мнению, признание неплатежеспособным Платинум Банка является основанием для судебного разбирательства в отношении руководителей Нацбанка и отставки главы государства.

"Я не раз повторял – Гонтареву и Рожкову (замглавы НБУ – ИФ) под суд. Сегодня, после банкротства Платинума, я говорю – Гонтареву и Рожкову под суд, президента – в отставку", – прокомментировал ситуацию С.Тарута.

Как сообщалось, правление НБУ 10 января отнесло Платинум Банк (Киев) к категории неплатежеспособных в связи с тем, что на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала.

НБУ указал, что по результатам диагностического обследования Платинум Банка в первой половине 2016 года в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации и подан план реструктуризации, однако эти задачи не были выполнены.

Регулятор также указал, что признал структуру собственности банка непрозрачной в июне 2016 года, после чего в августе 2016 года бизнесмен Борис Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании. В то же время НБУ так и не согласовал Б.Кауфману приобретение акций банка, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.

По данным центробанка, по состоянию на 10 января 2017 владельцами существенного участия в Платинум Банк были Б.Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.

Ряд экспертов обвиняли НБУ в избирательном подходе к Платинум Банку, обращая внимание на то, что курирующая в Нацбанке банковский надзор Е.Рожкова до июня 2015 года исполняла обязанности главы правления этого финучреждения. В частности, в были опубликованы телефонные разговоры Е.Рожковой с руководством и акционерами Платинум Банка. В то же время центробанк отверг эти обвинения, а замглавы НБУ обратилась к правоохранительным органам в связи с прослушиванием ее телефона.

Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. По данным НБУ, на 1 октября 2016 года банк занимал 22-е место по размеру активов (7,277 млрд грн) среди 100 действовавших в стране.

Финучреждение на 1 октября 2016 года имело обязательства перед Нацбанком в размере 338,25 млн грн, перед другими банками – 110,2 млн грн, перед клиентами – 6,69 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 709,9 млн грн, из них 155,87 млн грн – в валюте, а физлицам – 5,98 млрд грн, из них 1,527 млрд грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

НБУ отметил, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Всего, по данным НБУ, на эти цели будет потрачено около 4,8 млрд грн.