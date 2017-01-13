Экономика

12:46 13.01.2017

ФГВФЛ начал поиск квалифицированных лиц и принимающего банка для вывода с рынка Платинум Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал поиск квалифицированных лиц, заинтересованных принять участие в выводе с рынка неплатежеспособного Платинум Банка (Киев), сообщается на веб-сайте Фонда.

Предварительно квалифицированным лицам предлагаются следующие способы вывода: ликвидация банка с отчуждением в ее процессе всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка; отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и дальнейшей его ликвидацией; создание и продажа инвестору переходного банка с реализацией ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и дальнейшей ликвидацией неплатежеспособного банка, а также продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Параллельно Фонд проводит конкурс по определению принимающего банка на случай, если руководство ФГВФЛ посчитает наименее затратным способ вывода с рынка Платинум Банка путем его ликвидации с возмещением Фондом физлицам - вкладчикам гарантированных средств.

Срок приема предложений от конкурсантов – до 26 января 2017 года. Фонд намерен изучить конкурсные предложения до 1 февраля 2017 года. По решению ФГВФЛ эти сроки могут быть продлены.

Для квалифицированных лиц необходимо также внести до 26 января гарантийный взнос объемом от 20 до 30 млн грн, в зависимости от предлагаемого способа вывода банка.

Сумма средств физлиц к возмещению Фондом по состоянию на 11 января 2017 года составляла 4,9 млрд грн.

Как сообщалось, правление НБУ 10 января отнесло Платинум Банк к категории неплатежеспособных в связи с тем, что на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала.

НБУ указал, что по результатам диагностического обследования Платинум Банка в первой половине 2016 года в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации и подан план реструктуризации, однако эти задачи не были выполнены.

По данным центробанка, по состоянию на 10 января 2017 владельцами существенного участия в Платинум Банк были Б.Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.

Финучреждение на 1 октября 2016 года имело обязательства перед Нацбанком в размере 338,25 млн грн, перед другими банками – 110,2 млн грн, перед клиентами – 6,69 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 709,9 млн грн, из них 155,87 млн грн – в валюте, а физлицам – 5,98 млрд грн, из них 1,527 млрд грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

НБУ отметил, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков Платинум Банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Ранее НБУ оценивал, что на эти цели будет потрачено около 4,8 млрд грн.

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