Фьюри нокаутом победил Уайлдера в поединке-реванше за пояс WBC

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером в бое-реванше за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Поединок прошел в Лас-Вегасе в воскресенье утром по киевскому времени и завершился в седьмом раунде: рефери присудили победу Фьюри техническим нокаутом. Бой прошел с преимуществом британца, и в предыдущих раундах отправлявшего соперника в нокдаун.

Wilders team throw the towel in round 7 Tyson Fury is now the WBC & Ring Magazine heavyweight championship of the world’ #WilderFury2 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/hRKa0yvaHb