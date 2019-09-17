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10:30 17.09.2019

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

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Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога, заявила экс-глава Национального банка Украины.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!", – сообщила она агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #гонтарева #поджег
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