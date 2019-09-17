События

07:25 17.09.2019

Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

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Экс-глава НБУ Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога, заявила экс-глава Национального банка Украины.

"Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!", – сообщила она агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Теги: #гонтарева #дом #киевская #пожар
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