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16:02 13.09.2019

Коломойский о заявлениях Гонтаревой: Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль

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Коломойский о заявлениях Гонтаревой: Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль

 Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес.

"Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Форума YES.

Как сообщалось, 12 сентября правоохранители провели обыски по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве, она расценивает это как набирающий оборот по отношение к себе и ее семье.

В ночь на 5 сентября машина невестки экс-главы НБУ была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Ранее Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями, а ГБР поручило оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда.

Также в апреле этого года в прессе были размещены повестки, в частности бывшему на то время замглаве администрации президента Филатову, экс-главе НБУ Гонтаревой и управляющему партнеру и совладельцу инвестгруппы ICU Стеценко. Их вызывали к следователю по особо важным делам для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

Экс-глава Нацбанка отметила, что "никаким боком даже рядом не проходила в сделке, по которой мне сфабриковали подозрения". Она указала, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и дать все показания.

"Они же не раз летали к (экс-владельцу ПриватБанка Игорю - ИФ) Коломойскому в Швейцарию и (бизнесмену Дмитрию - ИФ) Фирташу в Австрию, так что пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно - то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, а и весь мир", - заявила экс-глава НБУ.

Теги: #гонтарева #yes #коломойский
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