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13:48 12.09.2019

Правоохранители проводят обыски по месту прописки экс-главы НБУ Гонтаревой в Киеве

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Правоохранители проводят обыски по месту прописки экс-главы НБУ Гонтаревой в Киеве

Правоохранители в четверг проводят обыски по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…", – сообщила Гонтарева агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру – ИФ) и ГБР (Госбюро расследований – ИФ) о месте моего проживания в Лондоне", – подчеркнула Гонтарева.

Ранее об обысках у Гонтаревой дома в Киеве сообщил в своем телеграмм-канале бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств. В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг ", – утверждает Портнов.

В то же время в пресс-службе аэропорта "Жуляны" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что у них отсутствует информация о якобы проходящих в четверг обысках в аэропорту.

Теги: #гонтарева #обыски
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