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16:21 28.11.2018

Украинцы сняли клип о буллинге ЛГБТ-детей в Беларуси

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В Киеве сняли короткометражный фильм о проблеме буллинга в школе, который рассказывает реальную историю жизни трансгендерной девушки Валерии Шендеры из Минска. Об этом сообщают авторы видео.

Группа Shuma и Кампания против гомофобии Дело Пи_ объединили свои усилия в рамках #superparents, чтобы донести до всех опасность ненависти и травли, которые перерастают в реальное насилие и реальные преступления.

«Этим клипом мы хотим поддержать всех людей, которые подверглись и продолжают терпеть гонения за свою инаковость. История Леры вдохновила нас начать кампанию #superparents, которая посвящена прежде всего родителям ЛГБТ-детей, а также и другим уязвимым группам, которых мы приглашаем присоединяться. Мы хотим, чтобы родители не стеснялись и не отвергали своих детей, а наоборот — учились принимать и поддерживать их. #superparents — это суперсила наших мам и пап: любовь, принятие, поддержка и безопасность для своих детей», – рассказала Руся Шукюрова, солистка Shuma.

Короткометражный фильм снят по сценарию украинского креативного агентства TABASCO режиссером Анной Бурячковой и продакшеном The Martini shot. 

По словам креативного директора TABASCO Александра Смирнова, кампания посвящена суперродителям, которые поддерживают своих детей несмотря ни на что. 

 «Когда маленьких обижают из-за сексуальной ориентации, национальности, цвета кожи, большие и сильные должны вставать на защиту», – отметил Смирнов. 

Как сообщают авторы кампании, первыми к #superparents присоединились родители ЛГБТ-детей: представительницы организации ТЕРГО из Украины и группы родителей Community Center из Беларуси. 

Дело Пи_ – общественная кампания против гомофобии в Беларуси. Кампания проводится в память о Михаиле Пищевском – жестоко избитому в Минске и умершему от побоев гею.

Как известно, буллинг в школах и обществе является гигантской проблемой. Только в Украине, согласно исследованию UNICEF, с буллингом сталкиваются 89% школьников. Дети, перенесшие на себе травлю, несут последствия во взрослой жизни и страдают психологическими проблемами. 

Теги: #буллинг #клип
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